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    У Києві оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 15:50
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    До кінця доби 5 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с

    За прогнозом Українського гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

    Окрім того, сьогодні у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с., температура повітря 12-14° тепла.

    Нагадаємо, що при сильному вітрі необхідно дотримуватись наступних правил:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    прогноз погоди Київ
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