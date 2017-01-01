У Києві оголошено штормове попередження

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До кінця доби 5 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с

За прогнозом Українського гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Окрім того, сьогодні у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с., температура повітря 12-14° тепла.

Нагадаємо, що при сильному вітрі необхідно дотримуватись наступних правил:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.