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    У Києві оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 09:39
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    28 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с

    За прогнозом Українського гідрометцентру, вранці та вдень 28 березня пориви вітру в Києві сягатимуть 15-18 м/с.

    Як інформують синоптики, в цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний. Температура вночі 2-4°, вдень 10-12° тепла.

    Нагадаємо, що при сильному вітрі необхідно дотримуватись таких правил:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
    • у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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