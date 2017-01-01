У Києві оголошено штормове попередження
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Уночі 30 березня в Києві дощ і пориви вітру, вдень – без істотних опадів
За прогнозом Українського гідрометцентру, 30 березня в Києві очікується мінлива хмарність.
Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, вночі пориви вітру 15–18 м/с. Температура вночі близько 5°, вдень 6–8° тепла.
Надалі синоптики обіцяють потепління, без опадів (лише вдень 1 квітня невеликий дощ). Вітер південно-західний (вночі 31 березня – північно-східний), 5–10 м/с, 1 квітня місцями пориви 15–20 м/с.
Температура 31 березня вдень 8–10°, 1 квітня – 14–16° тепла; 2-3 квітня без опадів, вдень 18–20° вище нуля.