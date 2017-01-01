У Києві оголошено штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До кінця доби 8 квітня у столиці утримаються пориви вітру 15-20 м/с

До кінця доби сьогодні, 8 квітня, у столиці утримаються пориви вітру 15-20 м/с. Про це попереджає Український гідрометцентр.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше «Главком» повідомляв, що покращення погодних умов почнеться з Вербної неділі.