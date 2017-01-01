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    У Києві оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 15:12
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    У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с

    За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні, 13 квітня, у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

    Завтра синоптики передбачають часом невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 11-13° тепла.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

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