У Києві оголошено штормове попередження
- Сьогодні, 13:01
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15 квітня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с
За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні, 15 квітня, у найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вдень 11-13°.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.