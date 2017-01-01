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    У Києві оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 13:01
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    15 квітня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

    За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні, 15 квітня, у найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

    Сьогодні у столиці буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вдень 11-13°.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

    прогноз погоди Київ
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