У Києві оголошено штормове попередження
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27 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с
За прогнозом Українського гідрометцентру, 27 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.
Про це інформує сайт столичної влади, передає «Главком».
Також синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 21-23° тепла.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.