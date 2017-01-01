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    У Києві оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 14:36
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    У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня в Києві грози, шквали 15-20 м/с

    У найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня в Києві грози, місцями шквали 15-20 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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