У Києві оголошено штормове попередження

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Найближчої години з утриманням до кінця доби в столиці очікуються пориви вітру 15–20 м/с

Найближчої години з утриманням до кінця доби 2 червня в Києві очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Про це попереджає Український гідрометцентр, повідомляє «Главком».

Управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закривайте, приберіть із балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникайте перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.