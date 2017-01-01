У Києві оголосили конкурс на будівництво скейт-парку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Шевченківському районі збудують сучасний спортивний парк

На території парку «Нивки» в Шевченківському районі побудують скейт-парк. Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації №44 від 25 січня.

Відповідний конкурс на будівництво скейт-парку оголосила КМДА. Скейт-парк планують облаштувати у східній частині «Нивок».

Замовником проекту є Київський центр розвитку міського середовища, замовником підготовчих робіт – Київське інвестагентство.

Роботи виконуватимуться за рахунок інвестора, якого залучать через конкурс.

Джерело: 44.ua