У Києві оголосили конкурс на будівництво скейт-парку
- Сьогодні, 14:53
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У Шевченківському районі збудують сучасний спортивний парк
На території парку «Нивки» в Шевченківському районі побудують скейт-парк. Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації №44 від 25 січня.
Відповідний конкурс на будівництво скейт-парку оголосила КМДА. Скейт-парк планують облаштувати у східній частині «Нивок».
Замовником проекту є Київський центр розвитку міського середовища, замовником підготовчих робіт – Київське інвестагентство.
Роботи виконуватимуться за рахунок інвестора, якого залучать через конкурс.
Джерело: 44.ua