У Києві палав трамвай

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Вогнеборці ліквідували пожежу в трамваї

10 січня о 19:18 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що під час руху трамваю по вул. Попудренка, 2-б в салоні сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

На місце пригоди одразу ж прибуло відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники встановили, що сталося займання електропроводки.

Вже о 19:43 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пригоди частково пошкоджено електропроводку та обігрівач.

На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі буде встановлено слідством.