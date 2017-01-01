У Києві палав трамвай
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Вогнеборці ліквідували пожежу в трамваї
10 січня о 19:18 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що під час руху трамваю по вул. Попудренка, 2-б в салоні сталася пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.
На місце пригоди одразу ж прибуло відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
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Вже о 19:43 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пригоди частково пошкоджено електропроводку та обігрівач.
На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі буде встановлено слідством.