У Києві перевірятимуть кількість мешканців у квартирах
- 26 Грудня, 16:59
-
Розсилка
У столиці перевірятимуть кількість мешканців у квартирах, в яких відсутні прилади обліку гарячої та холодної води
Про це повідомили у прес-службі КМДА.
Так, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, перевірки здійснюватимуться в контексті споживання мешканцями гарячої і холодної води в квартирах, де немає приладів обліку. Ідеться про випадки зловживань з боку споживачів, коли кількість зареєстрованих у помешканні не відповідає кількості тих, хто фактично проживає.
Для забезпечення справедливості розрахунків за спожиті послуги буде проведено перевірки помешкань, а в результаті виявлених порушень киянам пропонуватиметься механізм розрахунку за фактично спожиту холодну та гарячу воду.
Джерело: УНН