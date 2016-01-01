У Києві перевірятимуть кількість мешканців у квартирах

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У столиці перевірятимуть кількість мешканців у квартирах, в яких відсутні прилади обліку гарячої та холодної води

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, за словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, перевірки здійснюватимуться в контексті споживання мешканцями гарячої і холодної води в квартирах, де немає приладів обліку. Ідеться про випадки зловживань з боку споживачів, коли кількість зареєстрованих у помешканні не відповідає кількості тих, хто фактично проживає.

Для забезпечення справедливості розрахунків за спожиті послуги буде проведено перевірки помешкань, а в результаті виявлених порушень киянам пропонуватиметься механізм розрахунку за фактично спожиту холодну та гарячу воду.

Джерело: УНН