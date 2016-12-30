У Києві планується облаштування пункту для топлення снігу

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Утилізація снігу на стаціонарних комплексах дозволить істотно зменшити негативний вплив на навколишнє середовище.

У столиці планується облаштування стаціонарного пункту для топлення снігу. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Київради Олександр Пабат.

Згідно офіційної відповіді комунальної корпорації «Київавтодор» на запит депутата, на даний момент проводяться консультації з білоруськими фахівцями на предмет облаштування стаціонарних снігоплавильних пунктів в Києві, оскільки саме в Мінську завершується впровадження аналогічного пункту.

«З метою поліпшення екологічної ситуації в столиці та здійснення оперативного вивезення снігу з вулиць і доріг на даний момент опрацьовується питання щодо облаштування стаціонарного снегоплавільной пункту (комплексу). Принцип дії такого пункту заснований на тому, що тепло стічних вод (середня температура стоків навіть взимку +16 ... + 18 градусів) дозволяє розтоплювати сніг, який потрапляє в снегоплавільние камери. Потім, тала вода по колекторам потрапляє на каналізаційні очисні споруди, де проходить повний цикл очищення. Таким чином, утилізація снігу на стаціонарних снігоплавильних пунктах дозволяє істотно зменшити негативний вплив на навколишнє середовище », - йдеться в документі.

Відзначається, що на сьогоднішній день, весь сніг, який прибирають з київських доріг і тротуарів, вивозиться на 32 пустиря - місця тимчасового накопичення снігу на період 2016 - 2017 рр.

Джерело: Большой Киев