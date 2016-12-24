У Києві почали працювати пункти з утилізації ялинок (АДРЕСИ)
- Сьогодні, 11:23
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Новорічні та різдвяні свята закінчилися. Час позбуватися ялинок
У столиці відкрили 10 пунктів прийому новорічних ялинок для утилізації. Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду» у Facebook.
Пункти прийому відкрили на вулиці Тростянецькій, 58-а, проспекті Визволителів, 6, вулиці Електротехнічній, 26, Московському проспекті, 26-а, вулиці Дмитрівській, 16, Залізничному шосе, 61, вулиці Герцена, 6, проспекті Голосіївському, 87, вулиці Новопольовій, 95, вулиці Бетховена, 8.