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    У Києві поліція спіймала на «гарячому» крадія речей з автомобілів

    • Сьогодні, 16:52
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    Крадія зупинили працівники Національної гвардії України. Відкрито кримінальне провадження

    Правоохоронці відпрацьовували територію в Деснянському районі столиці і звернули увагу на чоловіка, який ніс у руках інструменти для ремонту автомобілів. Було близько 4-ї години ранку, тому військовослужбовці вирішили поцікавитися, звідки речі, та перевірити його документи. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Виявилося, що чоловік – місцевий мешканець, 1986 року народження, раніше неодноразово судимий за крадіжки з авто, безробітний. Як він сам згодом зізнався, інструменти, які були при ньому, він викрав із найближчих транспортних засобів. Окрім цього, в нього виявили чужий відеореєстратор. Усі речові докази вилучено.

    Скло в машинах чоловік розбивав каменем. Таким чином протягом ночі він вчинив дві крадіжки.

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    У Києві поліція спіймала на «гарячому» крадія речей з автомобілів
    У Києві поліція спіймала на «гарячому» крадія речей з автомобілів
    У Києві поліція спіймала на «гарячому» крадія речей з автомобілів
    У Києві поліція спіймала на «гарячому» крадія речей з автомобілів
    У Києві поліція спіймала на «гарячому» крадія речей з автомобілів

    Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк від трьохдо шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення воліна той самий строк.

    Київ кримінал автомобіль
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