У Києві поліція спіймала на «гарячому» крадія речей з автомобілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крадія зупинили працівники Національної гвардії України. Відкрито кримінальне провадження

Правоохоронці відпрацьовували територію в Деснянському районі столиці і звернули увагу на чоловіка, який ніс у руках інструменти для ремонту автомобілів. Було близько 4-ї години ранку, тому військовослужбовці вирішили поцікавитися, звідки речі, та перевірити його документи. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Виявилося, що чоловік – місцевий мешканець, 1986 року народження, раніше неодноразово судимий за крадіжки з авто, безробітний. Як він сам згодом зізнався, інструменти, які були при ньому, він викрав із найближчих транспортних засобів. Окрім цього, в нього виявили чужий відеореєстратор. Усі речові докази вилучено.

Скло в машинах чоловік розбивав каменем. Таким чином протягом ночі він вчинив дві крадіжки.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк від трьохдо шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення воліна той самий строк.