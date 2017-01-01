У Києві правоохоронці накрили мережу борделів (фоторепортаж)

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Співробітники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини затримали організаторів злочинного бізнесу, який функціонував на території столиці.

Під час проведення 5-ти санкціонованих обшуків за місцем проживання та розміщення «притонів», поліцейські виявили та вилучили 1,5 гр. психотропного засобу «амфетамін», грошову виручку - 60 тисяч гривень, блокноти зі списком клієнтів і графіком чергувань дівчат.

Про це інформує сайт Національної поліції, повідомляє «Главком».



Начальник управління боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми поліції Київщини Андрій Ткач розповів, що координацію діяльності та загальне керівництво мережі “полуничних” закладів здійснювали дві киянки, 21 та 28 років. Дівчата залучили понад 20 повій, які надавали клієнтам послуги сексуального характеру у п'яти орендованих столичних квартирах.



Організатори не залишили поза увагою дисципліну. Повії перебували під цілодобовим контролем. Окрім того, діяли безпрецедентні штрафні санкції за недотримання визначених правил.

Для отримання великих прибутків і постійного оновлення клієнтської бази в мережі Інтернет розміщувалася реклама та розповсюджувалися рекламні візитівки.



На даний час тривають слідчі дії. Відносно 15-ти повій складено адміністративні протоколи за ст.181-1 (заняття проституцію) КУпАП. Затриманим організаторам незаконного бізнесу оголошено про підозру.



Відкрито кримінальні провадження за ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ст.303 (сутенерство або втягнення особи у зайняття проституцією) та ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.