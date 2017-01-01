У Києві правоохоронці попередили самогубства підлітків в рамках квесту в соцмережах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Департаменті кіберполіції дали рекомендації батькам, як не допустити потрапляння дітей у такі групи

У Києві двоє неповнолітніх дівчат ледь не вкоротили собі віку через квест у «груп смерті». Такий же випадок мав місце на Рівненщині.

«Двоє дівчаток пішли з дому, бо отримали останнє завдання у «групі смерті»: стрибнути із багатоповерхівки. На щастя, одну ми швидко знайшли. На пошуки іншої було задіяно більше 200 працівників поліції: знайшли через кілька годин на 16 поверсі будинку із ознаками переохолодження. На руках і ногах - вирізані малюнки, символи, слова», - повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

За данними прес-служби поліції Києва, дівчатам по 15 років, вони були учасницями групи «Синій кит». Попередити їхнє самогубству вдалося через звернення до поліції матері однієї із них.

Пояснити свої суїцидальні дії дівчата наразі не можуть, із ними продовжують працювати правоохоронці та поліцейські психологи.

За фактом доведення неповнолітніх до самогубства розпочато кримінальне за ст. 120 Кримінального кодексу України. Зловмисникам, які штовхають дітей до самогубства, загрожує до десяти років ув’язнення.

Примітно, окрім цього за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, було також попереджене масове самогубство молоді у Рівненській області.

«У Дубно на Рівненщині ми виявили цілу групу підлітків, втягнутих у суїциїдальну гру «сині кити». Масове самогубство молоді попереджено завдяки злагодженій взаємодії СБУ, Нацполіції та психологів», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що українська кіберполіція на підставі аналізу «груп смерті» в соцмережах встановила постійних учасників, які зареєструвалися з території України. Тільки в одній із виявлених поліцією «груп смерті» було зареєстровано 209 користувачів з України.

Як відомо, символом «груп смерті», як правило, є літаючі кити. Вони називаються «Море китів», «Тихий дім». Їх прихильники також зображують літаючих китів на особистих сторінках. Адміністратори груп, втягуючи підлітків в квести ігри з покаліченням, підводять їх до суїциду, обов'язковою умовою якого є фіксація моменту смерті на відео.

У Департаменті кіберполіції дали рекомендації батькам, як не допустити потрапляння дітей у такі групи.



