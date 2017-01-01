У Києві проведуть модернізацію насосних станцій

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Насосна станція

На черзі перших 20 підвищувальних насосних станцій

За рік у рамках другого проекту «Розвиток міської інфраструктури» за кредитні кошти Світового банку «Київводоканал» модернізує 20 підвищувальних насосних станцій. До виконання робіт приступлять уже цього місяця.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

У рамках реконструкції на станціях змінять застарілі насоси на сучасні енергоощадливі з частотним регулюванням обертів, що дозволить знизити витрати електроенергії орієнтовно на 30% та уникнути перепадів тиску в мережі, особливо вночі, коли водорозбір зменшується. А отже кількість аварійних випадків має скоротитися.

Також станції переведуть на дистанційний режим управління, що економитиме час, трудові затрати та дозволить більш оперативно реагувати на будь-які можливі збої.

Тендер на визначення виконавця проекту був оголошений і проведений ще минулого року у відповідності з чинним законодавством та правилами закупівель Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Участь у конкурсі взяли вітчизняні та іноземні компанії із високою репутацією. За результатами оцінки їхніх пропозицій кредитор дав погодження на укладення договору з переможцем.

Сьогодні серед 33-х підвищувальних насосних станцій «Київводоканалу» в роботі знаходиться лише 20, які забезпечують водою мешканців.

Нагадаэмо, раніше «Главком» повідомляв, що в Оболонському районі столиці 25 будинків залишилися без води.