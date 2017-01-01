У Києві пройдуть змагання за Кубок України з пішохідного туризму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

7 квітня о 18:30 в Києві розпочнеться церемонія відкриття відкритих змагань серед юнаків і юніорів за Кубок України з пішохідного туризму.

Випробувати свої навички та знання зможуть туристи-початківці з усіх куточків України. Про це інформує Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА.

Програмою передбачено проведення змагань на дистанції «Смуга перешкод» ІV класу (8 квітня) та на дистанції «Крос-похід» (9 квітня). Учасники продемонструють, зокрема, вміння рятувати людей в умовах різної складності, надавати їм першу домедичну допомогу, евакуювати тощо.

Організатор: комунальний позашкільний навчальний заклад «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».

Місце проведення: вул. Заболотного, 144, дитяча туристсько-екскурсійна база «Юний турист».

Детальніша інформація та контактна особа на місці: Анна Павлюк, заступник директора з методичної роботи центру, 098-224-04-97.