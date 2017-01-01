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    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи

    • Сьогодні, 07:22
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    П'яний водій бетоновоза влаштував масштабну ДТП
    П'яний водій бетоновоза влаштував масштабну ДТП

    На Оболоні сталася масштабна ДТП.

    Увечері, 9 січня, по вулиці Малиновського рухався 14-тонний бетоновоз, за кермом якого знаходився нетверезий водій.

    На на ухилі дороги вантажівка протаранила два легкових авто, вилетів з дороги і збив два стовпи.

    Порушник намагався втекти, але його затримали свідки. Сам він заперечує, що був за кермом.

    У ДТП постраждали жінка і дитина, які знаходилися в легкових авто.

    На місці працювала поліція і оперативно-слідча група.

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    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
    У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи

    Джерело: dtp.kiev.uа

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