У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П'яний водій бетоновоза влаштував масштабну ДТП

На Оболоні сталася масштабна ДТП.

Увечері, 9 січня, по вулиці Малиновського рухався 14-тонний бетоновоз, за кермом якого знаходився нетверезий водій.

На на ухилі дороги вантажівка протаранила два легкових авто, вилетів з дороги і збив два стовпи.

Порушник намагався втекти, але його затримали свідки. Сам він заперечує, що був за кермом.

У ДТП постраждали жінка і дитина, які знаходилися в легкових авто.



На місці працювала поліція і оперативно-слідча група.

Комунальники будуть відновлювати дроти.





Джерело: dtp.kiev.uа