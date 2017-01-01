У Києві п'яний водій бетоновоза трощив на своєму шляху автомобілі і стовпи
- Сьогодні, 07:22
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П'яний водій бетоновоза влаштував масштабну ДТП
На Оболоні сталася масштабна ДТП.
Увечері, 9 січня, по вулиці Малиновського рухався 14-тонний бетоновоз, за кермом якого знаходився нетверезий водій.
На на ухилі дороги вантажівка протаранила два легкових авто, вилетів з дороги і збив два стовпи.
Порушник намагався втекти, але його затримали свідки. Сам він заперечує, що був за кермом.
У ДТП постраждали жінка і дитина, які знаходилися в легкових авто.
На місці працювала поліція і оперативно-слідча група.
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Джерело: dtp.kiev.uа