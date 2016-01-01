У Києві родина з шістьма дітьми живе у кімнаті площею 18 квадратів

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Багатодітна родина живе на 18 квадратних метрах

Пільгова черга на житло рухається назад, а не вперед.

Багатодітна родина Максименків увісьмох живе на 18 квадратних метрах. У пільговій черзі на квартиру в столиці вони стояли під номером дев'ять, однак, черга рухається лише назад.

Денис і Максим повернулися зі школи і для повної картини бракує лише тата з роботи. На кожного члена родини тут трохи більше двох квадратних метрів. Це означає, що навіть ліжко є не в кожного. Сашко і Павлик сплять валетом. Для старших дітей ліжко - це письмовий стіл і шафа.

Настя письмові уроки теж робить у ліжку, для цього в неї є дощечка. У цьому кутку вона навіть примудряється вишивати, не звертаючи увагу на гармидер. А нещодавно в родині Максименків народилася шоста дитина. Хлопчика щойно забрали з пологового.

У квартирі використаний кожен сантиметр площі, а речі вже висять навіть під стелею.

Колись це була звичайна 3-кімнатна квартира з однією кухнею, ванною і туалетом, але шість років тому три кімнати продали різним господарям і за родиною Максименко залишилися їхні 18 квадратних метрів. Тепер це щось на кшталт комунальної квартири. У двох сусідніх кімнатах живуть інші родини, а кухня просто тріщить від начиння.

Мама Зорина стоїть у пільговій квартирній черзі, але жінка з'ясувала, що черга рухається назад.

«Коли я ставала в чергу, була дев'ятою. В началі року ходила, то була вже 13-ю. Черга чомусь рухається не вперед, а назад», - каже вона.

Чиновники відмовлялись від коментарів на камеру. Департамент будівництва та житлового забезпечення надіслав письмову формальну відповідь. Імовірно про поповнення там не знають, бо мовиться лише про п'ятьох дітей. У відділі розподілу житлової площі Деснянського району теж спочатку на камеру коментувати будь-що відмовляються. А згодом пояснюють: черга рухається назад на законних підставах.

«Родина яка, умовно кажучи, з 1998 року перебувала на обліку і мала п'ятеро діток, і вони пізніше напишуть заяву, вони мають пріорітетність перед родиною Максименків і, умовно, якщо вона була третьою, то вона стає четвертою», - розповідає спеціаліст відділу розподілу житлової площі Деснянського району Ганна Кучер.

Тобто родина, що звернулася пізніше, однак має старших дітей, опиняється на початку пільгової черги. Зорина каже, що процес не контрольований, а отже не прозорий. Мама шести дітей переконує - чиновники їй не одноразово казали, що перспективи поліпшити житлові умови примарні. І частенько дорікають мамі, що та народила шістьох дітей.

Варто зазначити, що востаннє багатодітна родина в цьому районі отримувала квартиру за бюджетний кошт три роки тому.

Джерело: ТСН