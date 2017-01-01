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    У Києві скоєно розбійний напад на АЗС

    • Сьогодні, 16:41
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    Фото: Сегодня

    Зловмисників затримали по гарячих слідах

    У Києві сьогодні вдень стався розбійний напад на АЗС по проспекту Бандери.

    Правоохоронці почали погоню за зловмисниками, які намагалися втекти. Двоє з них були пішими, один тікав на автомобілі «Ауді».

    У чотирьох кілометрах від місця злочину була зупинена зазначена іномарка і затриманий один з бандитів.

    Попередньо, інших зловмисників затримали біля АЗС при спробі сховатися.

    Джерело: Сегодня

    Київ кримінал АЗС
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