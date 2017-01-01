У Києві скоєно розбійний напад на АЗС

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Фото: Сегодня

Зловмисників затримали по гарячих слідах

У Києві сьогодні вдень стався розбійний напад на АЗС по проспекту Бандери.

Правоохоронці почали погоню за зловмисниками, які намагалися втекти. Двоє з них були пішими, один тікав на автомобілі «Ауді».

У чотирьох кілометрах від місця злочину була зупинена зазначена іномарка і затриманий один з бандитів.

Попередньо, інших зловмисників затримали біля АЗС при спробі сховатися.

Джерело: Сегодня