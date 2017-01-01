  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві сталася трагедія: з балкона новобудови впав будівельник

    • Сьогодні, 07:13
    • Розсилка

    43-річний тесляр помер на місці.

    Робочий день на новобудові в Дарницькому районі Києва ознаменувався трагічною подією, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції Києва.

    На об'єкті будівництва загинув тесля: 43-річний робітник родом з Рівненської області працював на балконі четвертого поверху, в якийсь момент він не втримався, втратив рівновагу і впав вниз.

    Чоловік загинув на місці від травм, несумісних з життям. Трагедія трапилася на вулиці Зарічній.

    Джерело: Час пік

    Читайте також
    трагедія Київ будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ