У Києві сталася трагедія: з балкона новобудови впав будівельник
- Сьогодні, 07:13
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Розсилка
43-річний тесляр помер на місці.
Робочий день на новобудові в Дарницькому районі Києва ознаменувався трагічною подією, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції Києва.
На об'єкті будівництва загинув тесля: 43-річний робітник родом з Рівненської області працював на балконі четвертого поверху, в якийсь момент він не втримався, втратив рівновагу і впав вниз.
Чоловік загинув на місці від травм, несумісних з життям. Трагедія трапилася на вулиці Зарічній.
Джерело: Час пік