У Києві створили дитячу карту, на якій Україна без Криму (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київська друкарня надрукувала географічну гру для розвитку дітей, на якій Крим знаходиться у складі Росії, а Україна залишилася без півострова.

Дитяча гра «Країни + Прапори + Столиці», що з'явилася на прилавках харківських магазинів, була створена в Києві на підприємстві «Вундеркінд з пелюшок». Гра повинна розвивати у малюків від шести місяців зорову пам'ять, знання географії та країн. Швейцарія, Великобританія США і інші - всього 40 країн вказані разом з прапорами, столицями і географічним розташуванням. 40 держав надруковані на картках абсолютно вірно разом зі своїми прапорами і столицями, а ось з Україною і Росією виникли проблеми.

Україна, надрукована на одній з карт, і «втратила» півострів Крим. У свою чергу Російська Федерація «розжилася» новими територіями і вказана як власниця півострова.

У самій друкарні запевняють, що це помилка і виною всьому недогляд дизайнера карток, яка і запустила серію.

«Це помилка дизайнера, яка їх становила. У версії гри на українській мові таких помилок немає - там все вказано вірно. Помилка тільки в «російськомовної» версії. Ми вже передруковуємо матеріал і готові надіслати поштою правильні картки», - відзначили в «Вундеркінд з пелюшок».

Варто зазначити, що на сайті підприємства вказано тільки український варіант карти, який цілком «справний», а ось російську версію подивитися не можна.

Джерело: 057.ua