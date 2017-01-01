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    У Києві триває підготовка до Євробачення. Комунальники обмежать рух транспорту на двох набережних

    • Сьогодні, 08:41
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    Київ готується до Євробачення
    Київ готується до Євробачення

    26 квітня рух транспорту на проїзді від Русанівської до Дніпровської набережної буде обмежено

    Із 9:00 до 21:00 26 квітня у зв’язку зі влаштуванням асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту на проїзді від Русанівської до Дніпровської набережної (у напрямку Дніпровської набережної).

    Про це інформує КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», повідомляє «Главком».

    Комунальне підприємство закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням дорожніх робіт.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повыдомляв, що мер Києва Віталій Кличко пообіцяв до Євробачення запустити річковий трамвай.

    «Між Поштовою площею і набережною біля Міжнародного виставкового центру у травні почнуть курсувати 7 річкових трамваїв», - зауважив Кличко.

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