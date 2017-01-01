У Києві троє чоловіків побили і пограбували хлопця біля магазину

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Троє чоловіків напали на одну людину і, побивши, відібрали золотий ланцюжок і близько тисячі гривень.

В Києві троє зловмисників побили чоловіка та відібрали у нього золотий ланцюжок і гроші.



До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про бійку біля магазину на вулиці Героїв Дніпра. Туди терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.



Правоохоронці з'ясували, що між двома компаніями відбувся словесний конфлікт. Згодом троє товаришів напали на одну людину і, побивши, відібрали золотий ланцюжок і близько тисячі гривень.



Коли зловмисники помітили правоохоронців, викинули золоту прикрасу, але слідчо-оперативна група знайшла і вилучила речовий доказ неподалік від місця події.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Киян, 1986, 1987 та 1991 років народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



Потерпілому надали медичну допомогу. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.



За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років тюремного ув'язнення.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Джерело: Сегодня