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    У Києві троє чоловіків побили і пограбували хлопця біля магазину

    • Сьогодні, 13:36
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    Троє чоловіків напали на одну людину і, побивши, відібрали золотий ланцюжок і близько тисячі гривень.

    В Києві троє зловмисників побили чоловіка та відібрали у нього золотий ланцюжок і гроші.

    До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про бійку біля магазину на вулиці Героїв Дніпра. Туди терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.

    Правоохоронці з'ясували, що між двома компаніями відбувся словесний конфлікт. Згодом троє товаришів напали на одну людину і, побивши, відібрали золотий ланцюжок і близько тисячі гривень.

    Коли зловмисники помітили правоохоронців, викинули золоту прикрасу, але слідчо-оперативна група знайшла і вилучила речовий доказ неподалік від місця події.

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    Фото: kyiv.npu.gov.ua

    Киян, 1986, 1987 та 1991 років народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

    Потерпілому надали медичну допомогу. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

    За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років тюремного ув'язнення.

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     Фото: kyiv.npu.gov.ua

    Чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

    Джерело: Сегодня

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