У Києві троє чоловіків побили і пограбували хлопця біля магазину
- Сьогодні, 13:36
-
Розсилка
Троє чоловіків напали на одну людину і, побивши, відібрали золотий ланцюжок і близько тисячі гривень.
В Києві троє зловмисників побили чоловіка та відібрали у нього золотий ланцюжок і гроші.
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про бійку біля магазину на вулиці Героїв Дніпра. Туди терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці з'ясували, що між двома компаніями відбувся словесний конфлікт. Згодом троє товаришів напали на одну людину і, побивши, відібрали золотий ланцюжок і близько тисячі гривень.
Коли зловмисники помітили правоохоронців, викинули золоту прикрасу, але слідчо-оперативна група знайшла і вилучила речовий доказ неподалік від місця події.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Киян, 1986, 1987 та 1991 років народження, затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Потерпілому надали медичну допомогу. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.
За цим фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років тюремного ув'язнення.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Джерело: Сегодня