У Києві в автопарку згоріли шість автобусів

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Причина - займання однієї з машин

У Києві 11 лютого в 0:38 на території одного зі столичних автобусних парків по вул. Туполєва (на території АТП №5) сталася пожежа, що призвела до виведення з ладу не менше шести автобусів, повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.



Рятувальники встановили, що сталося загоряння одного з автобусів в окремому 1-поверховому ремонтно-господарському приміщенні з поширенням полум'я на поруч розташовані автобуси.



«У 1:43 пожежу локалізовано та о 1:57 ліквідовано. В результаті пожежі згоріли 3 автобуси і пошкоджені 3 автобуси марок МАЗ. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 22 автобуса марок МАЗ і ЛАЗ і запобігти поширенню пожежі по всій площі будівлі», - йдеться в повідомленні.



На місці події працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 33 рятувальника.

Як повідомлялося раніше, у Києво-Святошинському районі також трапилася пожежа. Займання сталося на місці залишків будівельного майданчику на вулиці Чорнобильській, де вже вдруге на місці скверу намагаються звести магазин АТБ. Обидві спроби для забудовника закінчилися спаленим парканом.

