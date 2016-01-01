У Києві в результаті падіння будівельного крана загинула людина

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Один робітник загинув, ще двоє постраждалих отримали численні травми.

22 грудня, в Києві стався обвал технологічного майданчика будівельного крана, в результаті чого загинула людина. Про це повідомили в прес-службі КМДА.

Так, 22 грудня о 10:55 рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Лобачевського, 7 стався обвал технологічного майданчика будівельного крана, на якому знаходилися люди. На місце одразу виїхали рятувальники, щоб надати допомогу постраждалим і спустити їх з 70-метрової висоти на землю.

Прибувши на місце рятувальниками було виявлено, що в результаті падіння один робочий, на жаль, загинув, ще двоє постраждалих отримали численні травми. Рятувальники оперативно піднялися сходами крана і за допомогою рятувального обладнання та будівельної ємності для підйому спустили постраждалих на землю, після чого передали їх лікарям швидкої допомоги.