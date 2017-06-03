У Києві відбудеться чемпіонат з рукопашного бою на Кубок президента України

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Турнір проведуть у столичному Палаці спорту

3 червня 2017 року в «Палаці Спорту» відбудеться Турнір з рукопашного бою за «Кубок Президента України» серед Збройних Сил України, інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, правоохоронних органів та рятувальних служб.

Про це інформує прес-служба Управління державної охорони України, повідомляє «Главком».

У турнірі братимуть участь команди Управління державної охорони України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної Поліції України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної фіскальної служби України, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України інших правоохоронних органів та військових формувань. Члени команд – діючі представники силових структур, безпосередні учасники антитерористичної операції.

На турнірі передбачається присутність Президента України та керівників правоохоронних органів.

Організатори - Управління державної охорони України, Міністерство молоді та спорту України, Всеукраїнська федерація рукопашного бою.

Дата: 3 червня 2017 р.

Початок: 11:00.

Адреса: м. Київ, Спортивна площа, 1, «Палац спорту».