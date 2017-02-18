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    У Києві відбудеться Фестиваль японського кіно. Розклад сеансів

    • Сьогодні, 06:51
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    17-19 лютого в столиці України відбудеться Фестиваль японського кіно.

    Із 17 до 19 лютого Посольство Японії в Україні разом із кінотеатром «Кінопанорама» запрошують киян і гостей столиці відвідати Фестиваль японського кіно.

    На Фестивалі будуть представлені наступні стрічки:

    17.02.2017 (пт) о 19:00 – «Похмурий самурай» 2002 року;

    18.02.2017 (сб) о 14:00 – «Сім самураїв» 1954 року;

    18.02.2017 (сб) о 18:00 – «Ран» 1985 року;

    19.02.2017 (нд) о 12:00 – «Відьмина служба доставки» 1989 року;

    19.02.2017 (нд) о 14:00 – «Похмурий самурай» 2002 року.

    17 лютого перед показом фільму відбудеться відкриття Фестивалю, під час якого заплановане привітання від заступника посла Японії в Україні пана Мічіо Харада. Вхід вільний.

    Місце проведення Фестивалю: вул. Шота Руставелі, 19, кінотеатр «Кінопанорама».

    Київ кіно соціум культура
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