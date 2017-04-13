У Києві відбудеться вечір, присвячений кримськотатарському поету Шакіру Селіму
- Сьогодні, 12:29
-
Розсилка
У приміщенні Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого в Києві (вул. Грушевського, 1) 15 квітня о 14:00 відбудеться літературний вечір, присвячений 75-й річниці від дня народження видатного кримськотатарського поета, перекладача і публіциста Шакіра Селіма.
В рамках заходу прозвучать твори Селіма, а також відбудеться показ фільму про його життя і творчий шлях.
Свої твори на вечорі представлять молоді кримськотатарські письменники, заплановано виступ вихованців кримськотатарського культурного центру «Кримська сім’я».
На захід запросили народних депутатів України – лідера кримських татар Мустафу Джемілєва, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, керівників Департаменту культури і Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, представників кримськотатарської спільноти.
Культурний захід проходить в рамках проекту «Крим – це Україна» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Метою проекту «Крим – це Україна», що реалізовує ГО «Кримська сім’я», є збереження рідної мови і культури серед дітей переселенців з Криму і популяризація кримськотатарських культурних традицій серед жителів Києва та інших міст України, повідомляє агентство «Крымские новости».
- «Ак’бардак» – «Підсніжники», 1974,
- «Дуйг’уларим»- «Мої відчуття», 1979,
- «Севгі алеві» – «Вогонь любові», 1981,
- «Уянув» – «Пробудження», 1986,
- «Еллерні дін’ле» – «Слухай вітри», 1990,
- збірник віршів і перекладів «Тюшюндже» – «Роздуми», 1996,
- «К’иримнаме» – 2006, другий том вийшов після смерті.
Світланою Кочергою, Юнусом Теміркая.
У Кримськотатарському драматичному театрі був ряд вистав у його перекладах, з них «Одруження» Миколи Гоголя, «Макбет» Вільяма Шекспіра. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/04/13/u_kyievi_vidbudetsya_vechir_prysvyachenyy_krymskotatarskomu_poetu_shakiru_1079311
Джерело: zik.ua