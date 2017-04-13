У Києві відбудеться вечір, присвячений кримськотатарському поету Шакіру Селіму

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У приміщенні Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого в Києві (вул. Грушевського, 1) 15 квітня о 14:00 відбудеться літературний вечір, присвячений 75-й річниці від дня народження видатного кримськотатарського поета, перекладача і публіциста Шакіра Селіма.

В рамках заходу прозвучать твори Селіма, а також відбудеться показ фільму про його життя і творчий шлях.

Свої твори на вечорі представлять молоді кримськотатарські письменники, заплановано виступ вихованців кримськотатарського культурного центру «Кримська сім’я».

На захід запросили народних депутатів України – лідера кримських татар Мустафу Джемілєва, голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, керівників Департаменту культури і Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, представників кримськотатарської спільноти.

Культурний захід проходить в рамках проекту «Крим – це Україна» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Метою проекту «Крим – це Україна», що реалізовує ГО «Кримська сім’я», є збереження рідної мови і культури серед дітей переселенців з Криму і популяризація кримськотатарських культурних традицій серед жителів Києва та інших міст України, повідомляє агентство «Крымские новости».

Шакір Селім (10 квітня 1942, Біюк-Асс, згодом Ласточкіно Роздольненського району АР Крим – нині село зникло – 18 листопада 2008, Сімферополь) – кримськотатарський поет, перекладач, публіцист, делегат IV Курултаю кримськотатарського народу.

Походить з бідної родини, був восьмою і останньою дитиною. З родиною був депортований до Джамбайського району Самаркандської області. Закінчив середю школу, філологічний факультет Самаркандського державного університету. Працював учителем у школі в Джамбаї, довгі роки був власним кореспондентом газети «Ленин байрагъы» у Самаркандській області; завідував відділом програм обласного радіо кримськотатарською мовою.

1989 року повернувся в Крим, працював заступником редактора нової газети «Достлукъ» кримськотатарською мовою, разом з Данилом Кононенком у складі письменницької делегації від України їздив в Москву на всесоюзний з’їзд, під час якого було заявлено про вихід Спілки письменників України зі складу СП СРСР.

У 1992 році кримськотатарські письменники створили Раду кримськотатарської літератури, головою якої обрали Шакіра Селіма, що очолював до липня 2008 р. Раду кримськотатарських письменників Кримського відділення НСПУ. З 1997 року очолював редакцію літературного журналу «Йылдыз».

Його перші вірші з’явилися в пресі 1963 року. Вони регулярно друкувалися на сторінках газети «Ленин байрагъы», журналу «Йылдыз».

Шакір Селім – автор поетичних збірок:

«Ак’бардак» – «Підсніжники», 1974,

«Дуйг’уларим»- «Мої відчуття», 1979,

«Севгі алеві» – «Вогонь любові», 1981,

«Уянув» – «Пробудження», 1986,

«Еллерні дін’ле» – «Слухай вітри», 1990,

збірник віршів і перекладів «Тюшюндже» – «Роздуми», 1996,

«К’иримнаме» – 2006, другий том вийшов після смерті.

Переклав кримськотатарською мовою «Кримські сонети» Адама Міцкевича – Київ, 2004, поему Олександра Пушкіна «Кавказький бранець», «Маленькі трагедії», «Катерину» Тараса Шевченка, «По праву пам’яті» О. Твардовського, «В ніч місячного затемнення» М. Каріма, вірші Михайла Лермонтова.

Брав участь в підготовці книг «Узакъ ве якъын Шевченко» («Далекий і близький Шевченко»), двотомного видання вибраних творів Лесі Українки «Бакъыйлы к авучындаки чечек» («Квітка на долоні вічності»), «Орман тюркюсы» («Лісова пісня»), інших – разом з Ісою Абдураманом, Аблязізом Велієвим, Олександром Губарем, Юнусом Кандимовим, Данилом Кононенком,

Світланою Кочергою, Юнусом Теміркая.

У Кримськотатарському драматичному театрі був ряд вистав у його перекладах, з них «Одруження» Миколи Гоголя, «Макбет» Вільяма Шекспіра. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/04/13/u_kyievi_vidbudetsya_vechir_prysvyachenyy_krymskotatarskomu_poetu_shakiru_1079311

Джерело: zik.ua