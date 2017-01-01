У Києві відкрили банк одягу для нужденних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В столиці відкрили перший та поки що єдиний пункт, куди будь-хто може принести непотрібний йому одяг, взуття та навіть побутову техніку. А от нужденні люди можуть прийти у такий банк одягу і безкоштовно взяти все їм необхідне.

Такий банк одягу вже є на Прикарпатті, а тепер він запрацював і в Києві. Столичні організатори розповідають, що люди охоче погодилися і знесли стільки краму, що все ледве помістилося у приміщені.

Невеличка кімната вже вщент заповнена одягом, його кияни приносять безупинно. Активістам довелося організувати навіть додатковий склад. Усі ці речі для тих, хто не має за що вдягатися.

«Приходять різні люди. Були у нас і безхатченки, і бабусі просили щось підібрати. Також заходять і молоді хлопці-студенти. Ми не відмовляємо нікому», – розповідає співорганізатор банку одягу Андрій Курамшин.

Організатори також кажуть, що часто люди приносять навіть нові речі з етикетками. Натомість одяг, який вже не придатний до носіння, на вибір не пропонують.

Знайти тут можна навіть побутову техніку. Нещодавно благодійники віддали кілька телевізорів. Вони зазначають, що наразі більше охочих здати речі, ніж отримати. Люди часто соромляться або ж ще не знають про таке місце.

Банк одягу – акція неодноразова. Він продовжить працювати і навесні, от тільки гардероб оновлять і замінять речі згідно сезону.

Джерело: zik.ua