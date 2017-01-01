У Києві відкрили пам'ятник поетесі Олені Телізі

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УНІАН

Вартість монументу становить близько 8 млн гривень

Київський міський голова Віталій Кличко разом з киянами, представниками уряду та духовенства відкрив пам'ятник учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та відкриваємо пам'ятник громадсько-політичному діячу, учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі. І в її особі ми вшановуємо усіх українських патріотів, які боролися і віддали свої життя за незалежну Україну», - підкреслив Кличко.

Міський голова зазначив, що пам'ятник встановлений коштом столичної громади, і його вартість - близько 8 млн гривень.

«І хочу запевнити: зобов’язання, яке взяв на себе як мер Києва, я маю намір виконати. Тут за кілька років буде зведений Меморіал пам’яті жертв Бабиного Яру. Пам’яті всіх безневинно загиблих, - розповів Кличко. - Ми працюємо над концепцією меморіалу, над збором коштів благодійників на його спорудження. І історичну пам’ять про трагедію світового масштабу буде вшановано і збережено», - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно у столиці відкрито пам’ятник підполковнику Володимиру Шкірі, який загинув під час виконання бойового завдання поблизу гори Карачун під Слов’янськом