У Києві відкриють квітковий фестиваль «Японія очима України»
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26 травня на Співочому полі відкриється квітковий фестиваль «Японія очима України»
26 травня о 13:00 на Співочому полі Печерського ландшафтного парку в столиці відкриється квітковий фестиваль «Японія очима України».
Територію парку – 2,5 тис. кв. м – прикрасять 250 тисяч квітів, а також традиційні елементи японської культури: пагода, сад каменів, чайна церемонія.
Окрім квітів, в парку ростуть японська сосна, клен і накане.
Розкриють мотиви формування експозиції ландшафтні дизайнери, які проведуть пізнавальну екскурсію для відвідувачів.
Фестиваль відбудеться з нагоди святкування Дня Києва та Дня столиці в рамках Року Японії в Україні.
Виставка триватиме з 26 травня до 2 липня 2017 року.
Місце проведення: вул. Лаврська, 33, Співоче поле Печерського ландшафтного парку.