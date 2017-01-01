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    У Києві відкриють квітковий фестиваль «Японія очима України»

    • Сьогодні, 06:45
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    Виставка квитів у Києві
    Виставка квитів у Києві

    26 травня на Співочому полі відкриється квітковий фестиваль «Японія очима України»

    26 травня о 13:00 на Співочому полі Печерського ландшафтного парку в столиці відкриється квітковий фестиваль «Японія очима України».

    Територію парку – 2,5 тис. кв. м – прикрасять 250 тисяч квітів, а також традиційні елементи японської культури: пагода, сад каменів, чайна церемонія.

    Окрім квітів, в парку ростуть японська сосна, клен і накане.

    Розкриють мотиви формування експозиції ландшафтні дизайнери, які проведуть пізнавальну екскурсію для відвідувачів.

    Фестиваль відбудеться з нагоди святкування Дня Києва та Дня столиці в рамках Року Японії в Україні.

    Виставка триватиме з 26 травня до 2 липня 2017 року.

    Місце проведення: вул. Лаврська, 33, Співоче поле Печерського ландшафтного парку.

    Київ Японія виставка квітів
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