У Києві викрито зловмисника, який вимагав з підприємця 20 тисяч доларів США (фото)

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Здирник козиряв псевдозв’язками в прокуратурі

23 лютого 2017, правоохоронці затримали зловмисника, який прикриваючись начебто наявними у нього зв’язками в органах столичної прокуратури, вимагав гроші від власника газозаправних станцій.

Злочинець обіцяв вирішити питання щодо повернення вилученого обладнання заправки, у свою чергу підприємець мав надати йому 20 тисяч доларів США начебто для передачі прокурору.

Здирника затримано на гарячому під час отримання частини обумовлених коштів, а саме 5 тисяч доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (підбурювання до дачі неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Слідчі дії тривають.