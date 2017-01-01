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    У Києві викрито зловмисника, який вимагав з підприємця 20 тисяч доларів США (фото)

    • Сьогодні, 07:09
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    Здирник козиряв псевдозв’язками в прокуратурі

    23 лютого 2017, правоохоронці затримали зловмисника, який прикриваючись начебто наявними у нього зв’язками в органах столичної прокуратури, вимагав гроші від власника газозаправних станцій.
     
    Злочинець обіцяв вирішити питання щодо повернення вилученого обладнання заправки, у свою чергу підприємець мав надати йому 20 тисяч доларів США начебто для передачі прокурору.
     
    Здирника затримано на гарячому під час отримання частини обумовлених коштів, а саме 5 тисяч доларів США.
     
    Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (підбурювання до дачі неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).
     
    Слідчі дії тривають.
    Київ кримінал корупція в Україні
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