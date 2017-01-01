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    У Києві вогнеборці ліквідували пожежу в будівлі СТО

    • Вчора, 10:25
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    Жертв та постраждалих немає.

    7 січня о 20:07 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одному із столичних СТО по вул. Черемшини. До Служби порятунку 101 зателефонував охоронець, котрий відчув запах диму.

     Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, займання сталося в кімнаті для відпочинку на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі СТО. О 21:57 бійці ліквідували пожежу.

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    Внаслідок займання частково пошкоджено будівлю, закопчено стіни та стелю, пошкоджено передній капот та лакофарбове покриття поряд припаркованого  автомобіля ОКА.

    Ймовірною причиною виникнення пожежі є порушення правил експлуатації печей, проте остаточну причину встановить слідство.  

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