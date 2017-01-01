У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні

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У центрі столиці відправили поминальну службу. Освятили 107 пасок та писанок. Їх розклали біля портретів Героїв

Виготовляли великодні символи впродовж цього тижня діти, знані українці на акціях, які організовував музей Революції Гідності. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли, зокрема, і їхні рідні.

«Сьогоднішній захід є однією з акцій музею Революції Гідності. Сьогодні все почалося у капличці , яка знаходиться на алеї Герої Небесної Сотні, після служби було освячено 107 пасок, 107 писанок та крашанок, саме стільки Герої втратила Україна під час Революції гідності. До кожного портрету Героя Небесної сотні поставили по одній писанці та пасочці. Великодні атрибути були виготовлені українцями протягом цього тижня», - повідомила кореспондент «5 каналу»з місця події .

У рамках цієї акції, частину пасок відправили на схід нашим захисникам, які нині обороняють лінію Авдіївка – Піски.



