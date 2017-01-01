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    У Києві встановлять рекорд найтривалішого виконання колядок

    • Сьогодні, 15:01
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    У Михайлівському соборі у Києві хочуть встановити рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок.

    У соборі різдвяні пісні виконують дитячі, фольклорні, церковні та професійні колективи, а також відомі артисти, передає кореспондент 24 Каналу з місця події.

    Загалом зібралось близько 300 співаків та 40 музичних колективів. Співи триватимуть близько трьох годин.

    На музичний флеш-моб прийшов міністр культури Євген Нищук, який теж долучився до дійства – допоміг організувати та навіть заспівав.

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    На території собору також розкинулась різдвяна ярмарка – усі гроші, які там зберуть, підуть на допомогу дітям-сиротам у зоні АТО.


    Джерело: 24 канал

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