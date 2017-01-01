У Києві встановлять рекорд найтривалішого виконання колядок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Михайлівському соборі у Києві хочуть встановити рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок.

У соборі різдвяні пісні виконують дитячі, фольклорні, церковні та професійні колективи, а також відомі артисти, передає кореспондент 24 Каналу з місця події.

Загалом зібралось близько 300 співаків та 40 музичних колективів. Співи триватимуть близько трьох годин.

На музичний флеш-моб прийшов міністр культури Євген Нищук, який теж долучився до дійства – допоміг організувати та навіть заспівав.

На території собору також розкинулась різдвяна ярмарка – усі гроші, які там зберуть, підуть на допомогу дітям-сиротам у зоні АТО.





Джерело: 24 канал