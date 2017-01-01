У Києві встановлять рекорд найтривалішого виконання колядок
- Сьогодні, 15:01
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У Михайлівському соборі у Києві хочуть встановити рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок.
У соборі різдвяні пісні виконують дитячі, фольклорні, церковні та професійні колективи, а також відомі артисти, передає кореспондент 24 Каналу з місця події.
Загалом зібралось близько 300 співаків та 40 музичних колективів. Співи триватимуть близько трьох годин.
На музичний флеш-моб прийшов міністр культури Євген Нищук, який теж долучився до дійства – допоміг організувати та навіть заспівав.
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На території собору також розкинулась різдвяна ярмарка – усі гроші, які там зберуть, підуть на допомогу дітям-сиротам у зоні АТО.
Джерело: 24 канал