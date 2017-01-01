У Києві вже почали відключати гарячу воду

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10 квітня в столиці розпочинаються гідравлічні випробування тепломереж

У Києві розпочинаються гідравлічні випробування тепломереж, що знаходяться в зоні відповідальності «Київенерго». Гаряче водопостачання буде припинене на час проведення випробувань для частини споживачів Шевченківського, Оболонського та Подільського районів. Про це повідомили в ПАТ «Київенерго».

Так, із 10 до 16 квітня відбудуться випробування тепломереж від районної котельні «Молодь», у зв’язку з чим, починаючи з 16:00 9 квітня розпочалось охолодження системи із наступним відключенням гарячого водопостачання для 55 житлових будинків, 8 лікувальних закладів, 1 дитсадка, 2 шкіл, 65 відомств Шевченківського району.

Також із 10 до 24 квітня випробування тепломереж проводитимуть від станції теплопостачання № 2. Починаючи з 12:00 9 квітня постачання гарячої води тимчасово припинилось для споживачів 69 житлових будинків, 8 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 4 шкіл, 78 відомств Оболонського району; а також 229 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 7 дитсадків, 6 шкіл, 249 відомств Подільського району.

Дізнатися про терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній вулиці міста можна на сайті «Київенерго». Для цього необхідно обрати свій район і вулицю, після чого на екрані з’явиться інформація про термін тимчасової відсутності гарячої води.

Довідково

Гідравлічні випробування – це метод діагностики, що розпочинається щороку одразу після закінчення опалювального сезону і триває включно до серпня. Це дозволяє завчасно виявити та налагодити до початку наступного опалювального сезону пошкоджені, зношені ділянки тепломереж.

Згідно нормативам, випробування здійснюються за допомогою тепломережної води (температура до +40°С), що подається до мереж із підвищеним на 25% тиском. Через це технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води.