У Києві запрацював вихід до станції міської електрички «Лівобережна»

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23 березня було завершено ремонтні роботи

З 23 березня закрився для ремонту вестибюль № 1 станції метро «Лівобережна» (вихід до готелю «Турист»). Роботи триватимуть до 28 квітня 2017 року. У той же час починає працювати відремонтований вестибюль № 2 (вихід до міської електрички), повідомляє КП «Київський метрополітен».

Комунальне підприємство закликає пасажирів спланувати свої маршрути та, за можливості, користуватися іншими станціями на час ремонту. Також, за інформацією «Київського метрополітену», в «пікові» години можливі обмеження на вхід до станції.

Роботи виконуються в рамках загальноміської програми підготовки до «Євробачення-2017».

Нагадаємо, що у рамках підготовки проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» столиця закупить атракціонів на майже 7 мільйонів гривень.