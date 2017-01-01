У Києві запускають новий автобусний маршрут

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У столиці з’явиться новий маршрут «Ст. м. «Чернігівська» – «Політехнічний інститут»

Із 23 лютого 2017 року в Києві з’явиться автобусний маршрут № 118, який курсуватиме від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Політехнічний інститут». Про це повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак.

«Це вже не перший маршрут, який втілюється за рекомендаціями Світового Банку. На маршруті будуть працювати 10 нових автобусів із низькою підлогою МАЗ із інтервалом руху 10-11 хвилин у годину «пік». До речі, всі автобуси обладнано сучасною системою кондиціонування. Окрім того, відповідно до норм чинного законодавства їхній екологічний стан відповідає cтандартам EURО-5», – зазначив Ілля Сагайдак