У Києві збережуть безкоштовний проїзд для пільговиків
- Сьогодні, 10:34
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Розсилка
Пільгові категорії населення зможуть і далі безкоштовно їздити в громадському транспорті столиці, незважаючи на підвищення вартості проїзду
Таку заяву зробив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».
На думку чиновника, подорожчання проїзду - це скоріше коригування, ніж підняття тарифів.
«Адже встановлення економічно обґрунтованих тарифів на проїзд означало б його підвищення не на 1 гривню, а вдвічі. Однак міська влада, враховуючи фінансовий стан жителів Києва, не можуть на це піти », - сказав Плис.
Перший заступник голови КМДА підкреслив, що обов'язок влади - забезпечити тариф виживання для транспортних підприємств Києва. По-перше, це означає покриття мінімальних поточних витрат. По-друге, мається на увазі придбання нового рухомого складу і ремонт старого. Крім того, частина коштів буде йти на запуск єдиного електронного квитка.
До відома, з 15 липня в громадському транспорті Києва подорожчає проїзд. Так, вартість однієї поїздки в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері підніметься з 3-х до 4 гривень, в підземці - з 4-х до 5 гривень.