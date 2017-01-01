У Києві збирають гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки. Адреси пунктів прийому
- Сьогодні, 23:08
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Розсилка
У столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, які постраждали від активізації бойових дій на сході країни
У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася на сході країни, у столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для жителів міста Авдіївка, які постраждали від активізації бойових дій. Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.
У першу чергу необхідні:
- ковдри шерстяні;
- куртки, штани, зимові рукавички, шапки, теплі шкарпетки;
- свічки;
- памперси для дорослих і дітей.
Пункти прийому речей розгорнуто на базі пунктів обігріву – в Києві їх налічується 30. Їх можна знайти за такими адресами:
|
№
з/п
|
Адреса розташування
|
Найменування об’єкту
|
Години роботи
|
Голосіївський район
|
1
|
1
|
вул. Антоновича, 115
|
ТОВ «Володимирський ринок»
|
вт-нд з 07:00 до 20:00
|
2
|
2
|
просп. Глушкова, 32-36
|
ТОВ «Істерн Трейд»
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
3
|
3
|
вул. Заболотного, 48-А
|
ПФ Ч.В.М. «Феофанівський» (Феофанівський ринок)
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
4
|
4
|
вул. Лятошинського, 14
|
Ринок «Теремки ІІ»
|
пн-пт з 09:00 до 18.00
|
Дарницький район
|
5
|
1
|
вул. Харківське шосе, 57
|
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району
|
пн-чт з 09:00 до 18:00 пт з 09:00 до 16:45
|
6
|
2
|
вул. Вербицького, 16
|
КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 202
|
У цілодобовому режимі
|
7
|
3
|
вул. Ахматової, 2-А
|
КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 201
|
У цілодобовому режимі
|
Деснянський район
|
8
|
1
|
вул. Бальзака, 63-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
9
|
2
|
вул. Мілютенка, 10-А
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
10
|
3
|
вул. Будищанська, 4
|
У цілодобовому режимі
|
Дніпровський район
|
11
|
1
|
вул. Краківська, 13
|
Київська міська клінічна лікарня № 2
|
У цілодобовому режимі
|
12
|
2
|
вул. Рогозівська, 6
|
Київська міська клінічна лікарня № 11
|
У цілодобовому режимі
|
13
|
3
|
вул. Запорожця, 26
|
Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1
|
08:00-20:00
|
Оболонський район
|
14
|
1
|
вул. Йорданська, 7-А
|
Приміщення відділу оперативного реагування
|
У цілодобовому режимі
|
15
|
2
|
вул. Попова, 1
|
ЖЕД №512
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
16
|
3
|
вул. Джерельна, 3
|
ЖЕД №515
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
Печерський район
|
17
|
1
|
вул. Басейна, 5-А
|
ЖЕД «Хрещатик»
|
пн-пт з 09.00 до 18:00
|
18
|
2
|
Б-р Дружби Народів, 30/1
|
ЖЕД «Печерськжитло»
|
У цілодобовому режимі
|
19
|
3
|
б-р Марії Приймаченко, 3
|
ЖЕД «Печерська брама»
|
пн-пт з 09.00 до 18:00
|
20
|
4
|
вул. Левандовського, 5-А
|
ЖЕД «Липкижитлосервіс»
|
пн-пт з 09.00 до 18:00
|
Подільський район
|
21
|
1
|
вул. Хорива, 36
|
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
22
|
2
|
вул. Копилівська, 17/19
|
Дільниця № 2 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
23
|
3
|
просп. Г. Гонгадзе, 7-А
|
Дільниця № 4 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
Святошинський район
|
24
|
1
|
вул. Жмеринська, 22-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення по роботі з інвалідами)
|
У цілодобовому режимі
|
25
|
2
|
вул. Чорнобильська, 9
|
Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення соціальної допомоги вдома № 2)
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
Солом’янський район
|
26
|
1
|
вул. Солом’янська, 33
|
ЖЕД-903
|
У цілодобовому режимі
|
27
|
2
|
вул. Волинська, 2
|
Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
28
|
3
|
вул. Вацлава Гавела, 83-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
Шевченківський район
|
29
|
1
|
вул. Котовського, 33
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
пн-пт з 09:00 до 18:00
|
30
|
2
|
вул. В. Василевської, 11-А
|
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва
|
У цілодобовому режимі
Нагадаємо, за чотири доби в Авдіївці поранено шістьох мирних жителів, руйнувань зазнали 26 осель. Сьогодні зранку в Авдіївці було поранено мирного жителя та пошкоджено вісім будинків. У чоловіка осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доправлено до місцевої лікарні.
З неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.