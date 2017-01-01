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    У Києві збирають гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки. Адреси пунктів прийому

    • Сьогодні, 23:08
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    У столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, які постраждали від активізації бойових дій на сході країни

    У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася на сході країни, у столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для жителів міста Авдіївка, які постраждали від активізації бойових дій. Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

    У першу чергу необхідні:    

    • ковдри шерстяні;
    • куртки, штани, зимові рукавички, шапки, теплі шкарпетки;
    • свічки;
    • памперси для дорослих і дітей.

    Пункти прийому речей розгорнуто на базі пунктів обігріву – в Києві їх налічується 30. Їх можна знайти за такими адресами:

    з/п

    Адреса розташування

    Найменування об’єкту

    Години роботи

    Голосіївський район

    1

    1

    вул. Антоновича, 115

    ТОВ «Володимирський ринок»

    вт-нд з 07:00 до 20:00

    2

    2

    просп. Глушкова, 32-36

    ТОВ «Істерн Трейд»

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    3

    3

    вул. Заболотного, 48-А

    ПФ Ч.В.М. «Феофанівський» (Феофанівський ринок)

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    4

    4

    вул. Лятошинського, 14

    Ринок «Теремки ІІ»

    пн-пт з 09:00 до 18.00

    Дарницький район

    5

    1

    вул. Харківське шосе, 57

    Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району

    пн-чт з 09:00 до 18:00 пт з 09:00 до 16:45

    6

    2

    вул. Вербицького, 16

    КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 202

    У цілодобовому режимі

    7

    3

    вул. Ахматової, 2-А

    КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 201

    У цілодобовому режимі

    Деснянський район

    8

    1

    вул. Бальзака, 63-А

    Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    9

    2

    вул. Мілютенка, 10-А

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    10

    3

    вул. Будищанська, 4

    У цілодобовому режимі

    Дніпровський район

    11

    1

    вул. Краківська, 13

    Київська міська клінічна лікарня № 2

    У цілодобовому режимі

    12

    2

    вул. Рогозівська, 6

    Київська міська клінічна лікарня № 11

    У цілодобовому режимі

    13

    3

    вул. Запорожця, 26

    Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1

    08:00-20:00

    Оболонський район

    14

    1

    вул. Йорданська, 7-А

    Приміщення відділу оперативного реагування

    У цілодобовому режимі

    15

    2

    вул. Попова, 1

    ЖЕД №512

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    16

    3

    вул. Джерельна, 3

    ЖЕД №515

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    Печерський район

    17

    1

    вул. Басейна, 5-А

    ЖЕД «Хрещатик»

    пн-пт з 09.00 до 18:00

    18

    2

    Б-р Дружби Народів, 30/1

    ЖЕД «Печерськжитло»

    У цілодобовому режимі

    19

    3

    б-р Марії Приймаченко, 3

    ЖЕД «Печерська брама»

    пн-пт з 09.00 до 18:00

    20

    4

    вул. Левандовського, 5-А

    ЖЕД «Липкижитлосервіс»

    пн-пт з 09.00 до 18:00

    Подільський район

    21

    1

    вул. Хорива, 36

    КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    22

    2

    вул. Копилівська, 17/19

    Дільниця № 2 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    23

    3

    просп. Г. Гонгадзе, 7-А

    Дільниця № 4 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    Святошинський район

    24

    1

    вул. Жмеринська, 22-А

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення по роботі з інвалідами)

    У цілодобовому режимі

    25

    2

    вул. Чорнобильська, 9

    Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення соціальної допомоги вдома № 2)

    пн-пт з 09:00 до 18:00

     

    Солом’янський район

    26

    1

    вул. Солом’янська, 33

    ЖЕД-903

    У цілодобовому режимі

    27

    2

    вул. Волинська, 2

    Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    28

    3

    вул. Вацлава Гавела, 83-А

    Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    Шевченківський район

    29

    1

    вул. Котовського, 33

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

    пн-пт з 09:00 до 18:00

    30

    2

    вул. В. Василевської, 11-А

    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва

    У цілодобовому режимі

    Нагадаємо,  за чотири доби в Авдіївці поранено шістьох мирних жителів, руйнувань зазнали 26 осель. Сьогодні зранку в Авдіївці було поранено мирного жителя та пошкоджено вісім будинків. У чоловіка осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доправлено до місцевої лікарні.

    З неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. 

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