У Києві збирають гуманітарну допомогу для жителів Авдіївки. Адреси пунктів прийому

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У столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки, які постраждали від активізації бойових дій на сході країни

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася на сході країни, у столиці розпочато збір гуманітарної допомоги для жителів міста Авдіївка, які постраждали від активізації бойових дій. Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

У першу чергу необхідні:

ковдри шерстяні;

куртки, штани, зимові рукавички, шапки, теплі шкарпетки;

свічки;

памперси для дорослих і дітей.

Пункти прийому речей розгорнуто на базі пунктів обігріву – в Києві їх налічується 30. Їх можна знайти за такими адресами:

№ з/п Адреса розташування Найменування об’єкту Години роботи Голосіївський район 1 1 вул. Антоновича, 115 ТОВ «Володимирський ринок» вт-нд з 07:00 до 20:00 2 2 просп. Глушкова, 32-36 ТОВ «Істерн Трейд» пн-пт з 09:00 до 18:00 3 3 вул. Заболотного, 48-А ПФ Ч.В.М. «Феофанівський» (Феофанівський ринок) пн-пт з 09:00 до 18:00 4 4 вул. Лятошинського, 14 Ринок «Теремки ІІ» пн-пт з 09:00 до 18.00 Дарницький район 5 1 вул. Харківське шосе, 57 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району пн-чт з 09:00 до 18:00 пт з 09:00 до 16:45 6 2 вул. Вербицького, 16 КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 202 У цілодобовому режимі 7 3 вул. Ахматової, 2-А КП «Керуюча компанія по ОЖФ» ЖЕД – 201 У цілодобовому режимі Деснянський район 8 1 вул. Бальзака, 63-А Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району м. Києва пн-пт з 09:00 до 18:00 9 2 вул. Мілютенка, 10-А пн-пт з 09:00 до 18:00 10 3 вул. Будищанська, 4 У цілодобовому режимі Дніпровський район 11 1 вул. Краківська, 13 Київська міська клінічна лікарня № 2 У цілодобовому режимі 12 2 вул. Рогозівська, 6 Київська міська клінічна лікарня № 11 У цілодобовому режимі 13 3 вул. Запорожця, 26 Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) № 1 08:00-20:00 Оболонський район 14 1 вул. Йорданська, 7-А Приміщення відділу оперативного реагування У цілодобовому режимі 15 2 вул. Попова, 1 ЖЕД №512 пн-пт з 09:00 до 18:00 16 3 вул. Джерельна, 3 ЖЕД №515 пн-пт з 09:00 до 18:00 Печерський район 17 1 вул. Басейна, 5-А ЖЕД «Хрещатик» пн-пт з 09.00 до 18:00 18 2 Б-р Дружби Народів, 30/1 ЖЕД «Печерськжитло» У цілодобовому режимі 19 3 б-р Марії Приймаченко, 3 ЖЕД «Печерська брама» пн-пт з 09.00 до 18:00 20 4 вул. Левандовського, 5-А ЖЕД «Липкижитлосервіс» пн-пт з 09.00 до 18:00 Подільський район 21 1 вул. Хорива, 36 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району» пн-пт з 09:00 до 18:00 22 2 вул. Копилівська, 17/19 Дільниця № 2 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району» пн-пт з 09:00 до 18:00 23 3 просп. Г. Гонгадзе, 7-А Дільниця № 4 ЖЕД КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району» пн-пт з 09:00 до 18:00 Святошинський район 24 1 вул. Жмеринська, 22-А Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення по роботі з інвалідами) У цілодобовому режимі 25 2 вул. Чорнобильська, 9 Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району (відділення соціальної допомоги вдома № 2) пн-пт з 09:00 до 18:00 Солом’янський район 26 1 вул. Солом’янська, 33 ЖЕД-903 У цілодобовому режимі 27 2 вул. Волинська, 2 Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району пн-пт з 09:00 до 18:00 28 3 вул. Вацлава Гавела, 83-А Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського району пн-пт з 09:00 до 18:00 Шевченківський район 29 1 вул. Котовського, 33 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва пн-пт з 09:00 до 18:00 30 2 вул. В. Василевської, 11-А Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва У цілодобовому режимі

Нагадаємо, за чотири доби в Авдіївці поранено шістьох мирних жителів, руйнувань зазнали 26 осель. Сьогодні зранку в Авдіївці було поранено мирного жителя та пошкоджено вісім будинків. У чоловіка осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доправлено до місцевої лікарні.

З неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.