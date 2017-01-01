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    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)

    • Сьогодні, 11:04
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    Є постраждалі

    У Києві на вулиці Саперно-Слобідська сталася ДТП за участі 5 машин. Постраждали троє людей.

    Про це повідомив «Київ Оперативний».

    «За словами очевидців, ДТП спровокував водій автомобіля Mitsubishi, який прямував у бік Південного мосту. Однак різко повернув у сторону будівельного гіпермаркету Leroy Merlin. Здійснив маневр із крайньої лівої смуги вправо.

    Таким чином, підрізав автомобіль Volkswagen Passat. Японця викинуло на узбіччя. У цей час ззаду їхав водій авто ВАЗ. Він почав аварійно гальмувати.

    Внаслідок цього його кинуло в машину Chevrolet. Від удару відкинуло в автомобіль Volkswagen Jetta. Водія і пасажира Volkswagen, а також пасажира ВАЗа госпіталізували», - сказано в спільноті.

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    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)
    У Києві зіткнулися п'ять автомобілей (фото)

    ДТП Київ автомобіль
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