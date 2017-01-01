У Києві зруйнували інсталяцію на місці пам’ятника Леніну

Невідомі зруйнували тимчасово встановлену на постаменті поваленого пам'ятника Володимирові Леніну інсталяцію

Інсталяцію було створено із живих рослин.

Про це інформують на Facebook-сторінці платформи «Ізоляція».

«Сучасна історія місця, навколо якого створено проект «Суспільна угода», почалась із неоднозначного акту деконструкції. Тому акт руйнації інсталяції мексиканської художниці Іси Каррільйо «Ритуал природи» теж розглядаємо як внесок у дискусію», – йдеться у повідомленні.

Члени платформи «Ізоляція» запросили всіх охочих порозмірковувати, чому зруйновано об’єкт, який є антиідеологічним.

Окрім того, волонтерів закликали до спільного відновлення інсталяції, яка триватиме до 17 травня.