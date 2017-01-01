У Києві з'явиться Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні

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На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності.

Проект рішення має на меті надати дозвіл на розробку проекту землеустрою для Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної сотні, 3 у Печерському районі орієнтовною площею 1,23 га. На відповідній земельній ділянці передбачається будівництво, експлуатація та обслуговування меморіально-музейного комплексу. Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.

«Після Революції Гідності, Майдан Незалежності для кожного українця, без перебільшення, став сакральним місцем. Це вже не просто центр столиці, це - символ свободи. Три роки тому за нашу незалежність і демократію люди заплатили ціною власного життя. Тому ми обов'язково маємо зберегти пам'ять про цих відчайдушних та сміливих людей — створити Музей Революції Гідності. Єдиним місцем, що відповідає всім вимогам, містобудівній логіці та історичній зумовленості, є земельна ділянка на Алеї Героїв Небесної Сотні, 3», - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Він також наголосив, що вкрай важливо розробити проект землеустрою, адже зусиллями волонтерів та Інституту національної пам’яті зібрано майже дві тисячі артефактів, які потребують певних умов для збереження, реставрації й експонування. Наразі вони тимчасово зберігаються в непристосованих умовах у Музеї Івана Гончара та Музеї історії України у Другій світовій війні. Але музеям бракує площ навіть для своїх збірок.

Відповідний проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.