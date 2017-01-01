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    У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)

    • Сьогодні, 15:27
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    На станції метро «Хрещатик» тече дах

    Робочі столичної підземки - ще ті винахідники

    На столичній станції метро «Хрещатик» тече дах. Цю картину можна побачити на верхньому виході станції, з якого пасажири потрапляють на вулицю Інститутську.

    Протікання спостерігається вже давно, лист заліза і труба, які було пристосовано для збирання дощової води пофарбовані в кольори стелі і стіни.

    Також на стелі помітні нові плями протікань.

    Раніше «Главком» повідомляв, що київська підземка зробила киянам і гостям столиці великодній подарунокУ ніч з 15 на 16 квітня Київський метрополітен працюватиме на годину довше, а у Великодній ранок відкриється на годину раніше.

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    У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)
    У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)
    У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)
    У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)
    У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)
    У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)
    У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)

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