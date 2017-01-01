У київському метро дах тече. Як з цим борються (фото)
- Сьогодні, 15:27
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На станції метро «Хрещатик» тече дах
Робочі столичної підземки - ще ті винахідники
На столичній станції метро «Хрещатик» тече дах. Цю картину можна побачити на верхньому виході станції, з якого пасажири потрапляють на вулицю Інститутську.
Протікання спостерігається вже давно, лист заліза і труба, які було пристосовано для збирання дощової води пофарбовані в кольори стелі і стіни.
Також на стелі помітні нові плями протікань.
Раніше «Главком» повідомляв, що київська підземка зробила киянам і гостям столиці великодній подарунок. У ніч з 15 на 16 квітня Київський метрополітен працюватиме на годину довше, а у Великодній ранок відкриється на годину раніше.