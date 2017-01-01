У киян з'явиться можливість користуватися безкоштовним інтернетом у троллейбусах

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фото: Станіслав Груздєв Тролейбусний маршрут №41. Київ, Микільська Борщагівка

Десять столичних тролейбусів обладнано доступом до мережі Інтернет.

Тролейбуси, яких пасажири можуть користуватися безкоштовним Wi-Fi, позначені спеціальними наліпками «Free Wi-Fi» як зовні, так і в салоні, повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що спеціально для проекту були відібрані одні з найдовших тролейбусних маршрутів КП «Київпастранс», які курсують у центральній частині міста: Святошинському, Шевченківському та Подільському районах за маршрутами №№ 5, 6, 18, 25, 28, 33, 35 і 41.

«Безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi прямо в громадському транспорті дасть можливість нашим пасажирам не тільки користуватися соціальними мережами або переглядати новини, але і більш ефективно планувати свої поїздки. З допомогою доповнень «Яндекс.Транспорт» а «EasyWay» кияни можуть відстежувати пересування громадського транспорту або уникати заторів. А на офіційній сторінці «Київпастрансу» можна ознайомитися з маршрутами і графіком руху громадського наземного транспорту», – повідомив генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.

Підключитися до Wi-Fi можна з пристроїв, які підтримують функцію бездротового Інтернету, і користуватися ним впродовж всієї поїздки.

До речі, безкоштовний Wi-Fi також працює і в сучасних трамваях PESA і Електрон, які курсують по Борщагівської лінії швидкісного трамваю.