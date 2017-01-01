У лікарні на Київщині поліція виявила медиків у стані алкогольного сп’яніння

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Лікарям загрожує покарання у вигляді штрафу

Неприємний випадок стався у Бориспільській центральній районній лікарні.

У нічний час поліція виявила у лікарні двох медичних працівників у стані алкогольного сп’яніння під час виконання службових обов’язків.

Про інцидент розповіла начальник патрульної поліції Бориспільського району Майя Бреславська.

На них було складено адмінпротоколи.



Головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур зазначив, що ці медичні працівники уже подали заяви на звільнення.

Джерело: Вісті