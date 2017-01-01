У Лук'янівському СІЗО у Києві помер ув'язнений
- Сьогодні, 14:27
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Трагедія сталася вночі
У київській лікарні швидкої допомоги помер ув'язнений Лук'янівського СІЗО, якого побив колишній боєць роти «Торнадо» Ілля Холод.
Про це розповів прес-секретар заступника міністра юстиції з питань пробації Юрій Маслак.
«Ми можемо лише констатувати факт, що о пів на першу ночі сьогодні Матвєєв, згідно з тією інформацією, яка нам надійшла, помер в стінах медичного закладу», - повідомив Маслак.
Джерело: 44.ua